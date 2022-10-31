В День народного единства как всегда пройдет акция «Ночь музеев» под слоганом «Наши традиции». 4 ноября музей-заповедник «Александровская слобода» также распахивает двери ..

В День народного единства как всегда пройдет акция «Ночь музеев» под слоганом «Наши традиции». 4 ноября музей-заповедник «Александровская слобода» также распахивает двери гостям.Заместитель директора по научно-просветительной работе Зарайская Л.А. отметила: «Каждая слободская «Ночь» не похожа на другую. Мы всегда стараемся сделать вечернюю программу насыщенной, интересной и самое главное – разной. В этом году она рассчитана на все возрастные категории, чтобы каждый мог найти себе досуг по душе».Экспозиции и выставки будут открыты для свободного посещения. Для тех, кто не любит просто созерцать витрины, предусмотрен динамичный квест по музею «Загадки старой Слободы» с призами. Всей семьей, следуя заданиям маршрутного листа, предстоит найти ответы на хитроумные вопросы, попутно получая информацию о наиболее знаковых предметах и яркие эмоции.Любителей лирики ждет «Рифмо-арт» - творческая встреча с александровским журналистом и поэтом Светланой Аминовой в располагающей камерной обстановке ретро-гостиной. Многим ее стихи известны по опубликованным сборникам, последний из которых - «Межсезонье».Приобщиться к истории и народным традициям нашей губернии можно будет в интерьере крестьянской избы. Здесь участники фольклорного ансамбля «Вьюница» проведут красочное действо - костюмированный свадебный обряд с участием гостей.А в выставочном зале на выставке «Открывая имена» - молодежный формат. Это авторские экскурсии, отличная возможность пообщаться с молодыми художниками, получить ответы на вопросы о смыслах, вложенных в работы. Здесь же - гармоничный перформанс ансамбля «Стиль» по мотивам одной из картин.Сохранить на память воспоминания об этом вечере поможет фото в образах царя или царицы.До встречи на празднике и отличного настроения!