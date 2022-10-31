Сын Максима Виторгана снова примерил военную форму.

Сын Максима Виторгана снова примерил военную форму.22-летний сынМаксима Виторгана Даниил теперь военный израильской армии. Молодой человекпошел служить уже во второй раз, ведь пару лет назад он проходил военнуюподготовку в России. Решение звездного наследника было добровольным и обдуманным, так заявил Эммануил Виторган на эфире одного из ток-шоу.Поклонники звезднойсемьи Виторганов разделились на два лагеря: одни посчитали поступок старшего сынаМаксима Виторгана мужественным и достойным уважения. А вот другие выразилимнение, что лучше бы Даниила отправили на российский фронт."Ну хоть вактеры не пошел, как дочь", — в Интернете можно встретить и такиекомментарии о сыне Максима Виторгана. А еще преданные поклонникиотметили внешнее сходство наследника с отцом: "Копия Максим", "Такна отца похож".По слухам,военную службу Даниил проходит ради получения израильского гражданства. У негоесть на это право по Закону о возвращении, поскольку дед молодого человекаЭммануил Виторган — еврей. Если это правда, за сыном Максима Виторгана прочнозакрепится клеймо предавшего родину, ведь многие россияне не понимают и неподдерживают факт двойного гражданства.