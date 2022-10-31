Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова ждут внуков, но пока судьба подготовила им другой подарок.

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова ждут внуков, но пока судьба подготовила им другой подарок.Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова вместе уже не одно десятилетие, и, кажется, они живут душа в душу. Супруги вырастили сына Василия, у которого уже есть своя личная жизнь. Не так давно молодой человек женился на своей возлюбленной Дарье. Свадьба наследника стала счастливым событием для родителей.Отпустив сына в свободное плавание, Рыбин и Сенчукова не скучают. В недавней беседе с журналистами Наталья рассказала, что Василий принес им кошку, которая вскоре обзавелась котятами. "Оказалось, что кошка беременна", – сообщила 52-летняя певица о пополнении в семье.На голову артистам свалились шесть котят. Трое из них уже отданы в добрые руки. Теперь у Виктора и Натальи осталось трое котят – два мальчика и одна девочка. Этих артистка также не намерена оставлять у себя. Каждого котенка она готова отдать всего за 10 рублей.Кстати, у Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой дома настоящий зоопарк. Помимо трех котят и их мамы-кошки, есть еще несколько кошек. Некоторые животные принадлежат Василию. Артисты не жалуются на зверинец, ведь дом, в котором они живут, большой, поэтому места хватает всем. По словам певицы, у каждого члена семьи есть своя территория.