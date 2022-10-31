Ока - одна из самых полноводных рек страны, поэтому парусный вид спорта здесь развит уже давно.

Ока - одна из самых полноводных рек страны, поэтому парусный вид спорта здесь развит уже давно.Местный яхт-клуб существует более четырёх десятков лет. Разумеется, за столь солидный срок сложились свои традиции. Например, проведение парусной регаты «Осенний ветер». Название говорит само за себя. Это своего рода и закрытие сезона навигации, и отчёт о путешествиях минувшего лета, и возможность ещё раз посостязаться на просторах Оки.Яхты строемВ муромском яхт-клубе «Риф» около полутора десятков парусников. Почти все они участвуют в ежегодной парусной регате. Яхты разные по величине, тоннажности и техническим возможностям, поэтому по большому счёту соревнования должны проводиться по гандикапу. Это система уравнивания расчётного времени прохождения дистанции в зависимости от размеров, формы, площади парусов и других параметров яхты. Но в этот раз решили сделать проще - разбить всех участников на 2 подгруппы класса Т3 и Микро.Как красиво смотрится весь пришвартованный к пирсу парусный флот в одном строю. Яркое зрелище. Ещё более впечатляет, когда яхты выходят на воду. Парусник на речной глади - это романтично и красиво. Но сам по себе этот вид спорта достаточно непростой. Управлять четвертьтонной махиной не так-то просто. У всех яхтсменов в этом богатый опыт и навыки.Перед выходом на воду общее построение капитанов яхт вместе с экипажами. В регате участвовали друзья муромских яхтсменов на яхте «Амиго» (капитан Павел Дёгтев) из Павлово, соседней Нижегородской области, поэтому гонки можно считать межрегионального уровня. Ребята - постоянные участники большинства парусных соревнований, проходящих на Горьковском море. Акватория позволяет «широко» развернуться, но и настрой у ребят бойцовский, поэтому команда «Амиго» давно стала для муромлян друзьями-соперниками. Экипаж яхты «Диамант» (капитан Борис Нарбеков, он же председатель муромского яхт-клуба) тоже постоянный участник парусных соревнований, проводимых на Горьковском море. Исключением стал только этот год. Много времени заняла реконструкция лодки. Как пояснил капитан - для повышения роста гоночного потенциала. Действительно, в век новых технологий и у парусных судов тоже появляется много новых возможностей. Чтобы достойно соревноваться, лодку реконструировали. Период навигации в нашей полосе не такой уж большой, поэтому каждая команда старается успеть использовать его максимально.В отличие от своего товарища, экипажи яхт «Гранд» (капитан Александр Рыгин) и «Эдельвейс» (капитан Сергей Гудков) этим летом направили свои паруса в верховье Оки и дошли до Рязани и Касимова. Такие походы - хорошая возможность не только оттачивать мастерство управления парусником, но и насладиться природой, порыбачить, увидеть побережья с воды. Семейный экипаж яхты «Шарм» (капитан Александр Шишилин) в дальних походах не был, но окрестности обходил досконально. На яхте «Аякс» два сменных капитана - Владимир Беляков и Сергей Шитиков. А это значит, и походов на экипаж пришлось вдвое больше. Одно дело управлять парусником в спокойных водах Оки, совсем другое - океанские волны, которые порой поднимаются на высоту почти вровень с мачтой. Чтобы удержать лодку в таких условиях, нужны не только смелость, но и большой опыт. Он есть у капитана яхты «Авось» Владимира Дёмина. Вместе с экипажем он - участник нескольких международных парусных регат разных классов. Был на Эгейском и других морях, а сейчас отправился на Средиземное.Есть опыт морских парусных путешествий и у Андрея Гурьева. Вместе с экипажем катамарана они ходили по Атлантическому океану. На регате «Осенний ветер» он возглавил судейскую бригаду (она же выполняла функции протестовой, мерительной и технической).Штиль - главный врагПарусные гонки - один из немногих видов спорта, который полностью зависит от погоды. Для яхтенного вида спорта самый главный «враг» - штиль. Есть ветер - есть гонки. В этот раз погода была совсем не спортивная. Накрапывал мелкий дождь, а флажки на мачте показывали, что наполнить паруса сейчас нечем.Обычно регата проходит по уже известному маршруту - от пирса до железнодорожного моста. При минимальном ветре дистанция грозила превратиться в непреодолимую, ведь предстояло идти вверх по течению. Посоветовавшись, яхтсмены решили перейти в Навашинский затон. Там течение минимальное, и это может упростить поставленные перед гонщиками задачи.Видимо, поняв, что яхтсмены не собираются сдаваться, погода сжалилась, и подул лёгкий ветерок, который позволил поднять паруса. «Передислокация» стала причиной тому, что одно судно выбыло из соревнований. В затоне не было возможности «судить» соревнования с берега, как было предусмотрено на дистанции в акватории Оки. Выбор пал на «Диамант», он стал судейским судном. На трассе ребята установили разметку для прохождения.Ещё одна особенность парусного спорта - стартовые позиции. Удержать одновременно 7 яхт на одной стартовой линии очень сложно, и обозначить точное время начала соревнований для всех -тоже. Поэтому начинают гонки в 3 этапа. Когда с судейской лодки выбрасывают зелёный флаг, это означает - 5-минутная готовность.Старт в три этапаПотом главный судья вывешивает красный флаг - минутная готовность, затем по свистку каждое судно должно пересечь створ ворот, обозначенный буями.Жаль, что не было болельщиков этого зрелищного «забега» парусников. Они во многом придают силы и уверенность в победе. Но в такую погоду их и на городском берегу было бы немного. Ветер к тому времени окреп, но и дождь тоже набрал силу. Под проливным дождём управлять лодкой значительно сложнее - паруса тяжёлые, канаты скользкие, палуба ненадёжная. Но есть азарт соревнований, который все эти трудности нивелирует.У каждого капитана команды свои секреты управления парусником и свои технические возможности судна, но цель одна - первыми пересечь линию финиша. Для этого надо сделать круг (дойти до обозначенного места и вернуться) длиной около 15 километров.В первую группу Т3 вошли лодки «Гранд», «Амиго» и «Эдельвейс», во вторую класса Микро - «Авось», «Варя», «Аякс», «Шарм». Первым вырвался вперёд «Амиго» и продолжал удерживать лидерство на протяжении всей гонки. В итоге его экипаж и стал победителем. Во второй подгруппе явным лидером стала яхта «Авось». Экипаж уверенно преодолел дистанцию, заметно опережая соперников.На больших соревнования часто возникают споры по тем или иным нарушениям на трассе. В этот раз обращений в протестную комиссию не было, с результатами все участники соревнований были согласны.Общее построение и награждение победителей стало завершением соревнований.Осенняя регата - это не только подведение итогов парусных соревнований и походов, но и утверждение планов на следующий год. На каждой лодке они свои. И всё-таки, всем яхтсменам Мурома и всего Поволжского региона - «спортивной» погоды, новых участников, азартных гонок и значимых побед. А ещё, чтобы парусные гонки «Осенний ветер» становились всё более масштабными и значимыми. У нас всё для этого есть.