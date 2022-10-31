В Коврове состоялось выездное заседании комитета Госдумы. Депутаты комитета по промышленности и торговле прибыли туда, чтобы обсудить, как в самые кратчайшие сроки можно обеспечить

В Коврове состоялось выездное заседании комитета Госдумы. Депутаты комитета по промышленности и торговле прибыли туда, чтобы обсудить, как в самые кратчайшие сроки можно обеспечить технологический суверенитет страны. А именно – добиться полной независимости российской политики и экономики от иностранных технологий. От Владимирской области выступали губернатор Александр Авдеев и председатель Заксобрания Владимир Киселев. Владимир Киселев, председатель