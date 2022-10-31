Уже переселились или находятся в процессе переезда 26,6 тысячи москвичей, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По его словам, до конца года для переселения передадут еще около 10 новостроек.

Уже переселились или находятся в процессе переезда 26,6 тысячи москвичей, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По его словам, до конца года для переселения передадут еще около 10 новостроек.Высокие темпы реализации программы позволяют ускорить переселение москвичей в новое жилье, отметил заместитель мэра. "Только с начала года под заселение передано 52 дома", – уточнил Бочкарев.Переданные для заселения новостройки находятся в 36 районах Москвы, сообщил глава столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин. Наиболее количество домов находится в Юго-Западном административном округе, добавил он.Программа реновации стартовала в 2017 году. За пять лет под заселение передана 201 новостройка. До конца текущего года общее число переселенцев превысит 100 тысяч человек, передает портал mos.ru.С января текущего года равнозначные квартиры по программе реновации . Большая часть из них определилась с жильем для переезда.Москвичи получают квартиры, площадь которых примерно на 30% больше старых. Там просторные кухни, комнаты и коридоры. В квартирах установлена необходимая сантехника, современные стеклопакеты, радиаторы отопления.Жилье сдается с полной отделкой класса комфорт. Делать ремонт переселенцам не нужно – достаточно перевезти вещи.Новые дома строятся в максимальной близости от старых. Участники программы сохраняют привычную среду жизни и продолжают пользоваться теми же школами и детсадами, поликлиниками, магазинами, местами отдыха, станциями метро и остановками.В программу реновации вошло 5175 домов, построенных около 50 лет назад назад. Второй этап переселения пройдет с 2024 по 2028 годы, третий – в 2029-2032 годах.