1 ноября отмечается день перенесения мощей святого Иоанна Рыльского. На Руси 1 ноября отмечали...

1 ноября отмечается день перенесения мощей святого Иоанна Рыльского.На Руси 1 ноября отмечали Иванов день. Верили, что в этот день выходит домовой. Он треплет лошадям гривы и поднимает их на дыбы. Поэтому в Иванов день и не рекомендуется нагружать лошадей тяжелой работой. Их нужно досыта накормить, расчесать и почистить.Принято было резать кур, варить из курятины вкуснейший суп с лапшой, а также печь пироги с мясом птицы, которые в народе прозвали курники. Запекали наши предки также кулебяку с капустой и мясом.В Иванов (Иоаннов) день провожали осень и встречали зиму. С этого времени начинались настоящие морозы.Считалось, что если днём пойдёт снег, то и предстоящая весна будет поздней и холодной. Оттепель же сулила тёплые март, апрель и май.Католики в этот день празднуют День всех святых. Согласно поверью, в этот день вся нечисть спускалась на землю и пугала людей, а ведьмы устраивали шабаши. Чтобы отпугнуть злых духов люди наряжались в ужасающие своим внешним видом костюмы.Чего нельзя делать:• оставлять сушить вещи на ночь — чтоб туда нечисть не вселилась;• убивать пауков — по поверью, в таком обличье в дом наведываются умершие родственники;• отказывать в подаянии и в милостыне — через них, как через пауков, обращается покойная родня;• держать открытыми двери и окна — чтоб не пустить беду в дом;• оборачиваться на шаги за спиной — это могут быть злые духи.Приметы:• Если день морозный, то 8 ноября (День Дмитрия Солунского) будет оттепель.• Если ночью выпал снег, а небо звездное, то скоро ударят морозы.• Если перелетные птицы летят высоко, то зимой много снега предвидится, если низко – будет зима бесснежной.• Если идет дождь, то снег выпадет только к концу месяца.• Выпал снег и высокая влажность – весной будет много подснежников.• Снегопад за окном – весна будет холодной и ненастной.• На улице тепло? Тогда жди теплой зимы и ранней весны.• Если возле дома скачет сорока, ждите новостей.Фото: https://www.pxfuel.com/