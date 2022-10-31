Начните утро с нами: -Попались! Их жертвы попались на классическую схему, а сами мошенники...

Начните утро с нами:-Попались!Их жертвы попались на классическую схему, а сами мошенники угодили в руки полиции. Во Владимирской области поймали телефонных аферистов.- Карибский кризис.Шестьдесят лет "Карибскому кризису". Во Владимире поздравили ветеранов-участников операции "Анадырь".- Добрый волшебник.Его называли главным сказочником Владимира. В областном центре прошел вечер памяти режиссера кукольного театра Владимира Миодушевского.