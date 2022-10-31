Начните утро с нами:
-Попались!
Их жертвы попались на классическую схему, а сами мошенники...
Начните утро с нами:
-Попались!
Их жертвы попались на классическую схему, а сами мошенники угодили в руки полиции. Во Владимирской области поймали телефонных аферистов.
- Карибский кризис.
Шестьдесят лет "Карибскому кризису". Во Владимире поздравили ветеранов-участников операции "Анадырь".
- Добрый волшебник.
Его называли главным сказочником Владимира. В областном центре прошел вечер памяти режиссера кукольного театра Владимира Миодушевского.