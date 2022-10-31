Сообщается о назначении нового врио главы областного центра. Им стал первый замглавы администрации...

Сообщается о назначении нового врио главы областного центра.Им стал первый замглавы администрации Владимир Гарев.Сегодня стало известно, что врио мэра города Владимира Александр Максимов с 1 ноября приступит к исполнению обязанностей врио заместителя губернатора Владимирской области. Он будет отвечать за природопользование, экологию, лесное хозяйство.На сайте горадминистрации сообщается об объявлении конкурса на должность мэра. Конкурс состоится 10 ноября 2022 года в 10.00.Фото: https://vladimir-city.ru/