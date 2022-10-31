Сообщается о назначении нового врио главы областного центра.
Им стал первый замглавы администрации...
Сообщается о назначении нового врио главы областного центра.
Им стал первый замглавы администрации Владимир Гарев.
Сегодня стало известно, что врио мэра города Владимира Александр Максимов с 1 ноября приступит к исполнению обязанностей врио заместителя губернатора Владимирской области. Он будет отвечать за природопользование, экологию, лесное хозяйство.
На сайте горадминистрации сообщается об объявлении конкурса на должность мэра. Конкурс состоится 10 ноября 2022 года в 10.00.
Фото: https://vladimir-city.ru/