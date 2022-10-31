Права мужчины защитила городская прокуратура.

Судебные приставы незаконно взыскивали пенсию с жителя Владимира. В дело вмешалась прокуратура.Мужчина пожаловался прокурорам, что с банковского счёта, на который ему государство переводит 11 тысяч рублей в месяц, взыскиваются деньги. Владимирцу стало нехватать денег на еду, лекарства и оплату коммунальных услуг.В отделении службы пояснили, что на должника заведено два дела, в рамках которых они удерживают неуплаченные налоги и страховые взносы. Общая сумма долга составила 137 тысяч рублей.В ходе проверки выяснилось, что после всех вычетов у заявителя остаётся меньше прожиточного минимума. Прокурор проинформировал об этом начальника ОСП Ленинского района. Сотрудники ведомства отменили постановления о взыскании средств.