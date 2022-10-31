Дочь Анастасии Заворотнюк шокировала поклонников.
Дочь Анастасии Заворотнюк шокировала поклонников.
Актриса и звезда
сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк продолжает скрываться
от глаз поклонников. О состоянии онкобольной женщины мало что известно,
единственный источник информации — это дочь Анастасии Заворотнюк Анна.
На днях Анна поделилась
важным событием с поклонниками — теперь в ее жизни есть муж. Кажется, она не
выдержала тяжелой болезни и бросила больную мать — именно такие колкости от недоброжелателей
появились в микроблоге Заворотнюк после новостей о замужестве.
Поклонники в шоке
от быстрых перемен в жизни дочери Анастасии. Но нашлись и те, кто поддержал
девушку. В комментариях Анне пожелали счастья и напомнили, что из-за болезни
мамы не стоит забывать о себе.
Имя жениха, как и
другая информация, неизвестны. Да и замуж дочь Анастасии Заворотнюк, кажется,
выскочила за бугром — в Азербайджане. У себя в социальных сетях она вместе с
подписчиками подыскивала квартиру в Баку. Свалила Анна временно, обещала
вернуться. Если муж Анны действительно иностранец, девушке придется постоянно летать
на родину и обратно.