Дочь Анастасии Заворотнюк шокировала поклонников.

Дочь Анастасии Заворотнюк шокировала поклонников.Актриса и звездасериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк продолжает скрыватьсяот глаз поклонников. О состоянии онкобольной женщины мало что известно,единственный источник информации — это дочь Анастасии Заворотнюк Анна.На днях Анна поделиласьважным событием с поклонниками — теперь в ее жизни есть муж. Кажется, она невыдержала тяжелой болезни и бросила больную мать — именно такие колкости от недоброжелателейпоявились в микроблоге Заворотнюк после новостей о замужестве.Поклонники в шокеот быстрых перемен в жизни дочери Анастасии. Но нашлись и те, кто поддержалдевушку. В комментариях Анне пожелали счастья и напомнили, что из-за болезнимамы не стоит забывать о себе.Имя жениха, как идругая информация, неизвестны. Да и замуж дочь Анастасии Заворотнюк, кажется,выскочила за бугром — в Азербайджане. У себя в социальных сетях она вместе сподписчиками подыскивала квартиру в Баку. Свалила Анна временно, обещалавернуться. Если муж Анны действительно иностранец, девушке придется постоянно летатьна родину и обратно.