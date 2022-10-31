В жизни знаменитой артистки было немало трудностей.

В жизни знаменитой артистки было немало трудностей.Марина Шиманская прославилась на всю страну после выхода фильма "Берегите женщин", где сыграла одну из главных ролей. После громкого успеха актриса еще несколько лет радовала поклонников новыми работами, а потом неожиданно бросила карьеру и уехала в другую страну за любимым мужем. К сожалению, супруг не отплатил ей такой же преданностью.Марина Шиманская появилась на свет в 1955 году и выросла в Саратове. Там же, окончив школу, она поступила в театральное училище. А через некоторое время актрису потянуло в столицу. Она прошла отбор в ГИТИС, училась под началом Табакова и получила диплом в 1980 году.Шиманская дебютировала на экранах еще в студенческие годы. Артистка сыграла в фильме "Когда я стану великаном" вместе с Олегом Ефремовым, Михаилом Ефремовым и Лией Ахеджаковой, но осталась недовольна своей первой работой. К счастью, следующие роли актрисы оказались более удачными. А в 1981 году, когда на экраны вышел фильм "Берегите женщин", она и вовсе проснулась звездой.После оглушительного успеха ленты Шиманская начала активно сниматься. Она сыграла в фильмах "34-й скорый", "Родителей не выбирают", "Счастливая, Женька!" и многих других картинах. Карьера актрисы шла в гору, но в начале 90-х она вдруг пропала с экранов. Артистка пожертвовала работой и привычной жизнью ради, как ей казалось, личного счастья.В 1980 году Марина Шиманская вышла за звезду фильма "Спортлото-82" Альгиса Арлаускаса. Спустя год у супругов родилась дочка Ольга, а в 1990-м на свет появился сын Александр. Вскоре после второго прибавления актриса перебралась в Испанию, где находился ее муж. Жизнь на чужбине давалась знаменитости очень нелегко, но она была готова на все, лишь бы не разлучаться с супругом. Увы, любимый мужчина не отплатил ей тем же.Спустя 35 лет совместной жизни Арлаускас ушел от жены к ее подруге. Шиманская тяжело переживала предательство и начала выпивать. К счастью, со временем ей удалось победить пагубную привычку. В 2016 году, спустя несколько лет после расставания, звезда официально развелась с мужем и отпустила все обиды.Сейчас Марине Шиманской 67 лет. Артистка по-прежнему живет в Испании, но часто приезжает на родину, чтобы повидаться с дочерью. Ольга стала режиссером, создала семью с коллегой по цеху Никитой Тихоновым-Рау и подарила знаменитой матери внучку. Однако в кино звезда уже давно не появляется. Теперь она преподает актерское мастерство и занимается живописью.