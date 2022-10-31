Во Владимире ночью 31 октября произошел пожар в гараже на улице Вознесенской, д. 1 б. Площадь возгорания составила 96 кв.м., сообщили в МЧС России по Владимирской области. Пламя вспыхнуло около

Во Владимире ночью 31 октября произошел пожар в гараже на улице Вознесенской, д. 1 б. Площадь возгорания составила 96 кв.м., сообщили в МЧС России по Владимирской области. Пламя вспыхнуло около 5:00. Вызов к спасателям поступил несвоевременно. Когда они приехали, увидели открытое горение хозпостройки, гаража и автомобиля. Пожарные потушили пламя на площади 96 кв.м., не дав