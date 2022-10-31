На него завели два уголовных дела.

В Гусь-Хрустальном ранее судимый 31-летний мужчина задержан по подозрению в разбое и краже. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Гуляя по улице, злоумышленник обратил внимание на хозяйственную постройку. Предположив, что внутри хранится нечто ценное, он взломал замок, украл газовую плиту, алюминиевый бак, железные двери и другой металлолом. Краденое добро местный житель сдал в пункт приёма, а деньги потратил. Войдя во вкус, фигурант совершил ещё две кражи. На сей раз добычей преступника стали обувь, обогреватель, велосипед и еда.Общий материальный ущерб превысил 70 тысяч рублей.На допросе оперативники установили, что задержанный причастен к разбойному нападению. Гусевчанин проник в частный дом и, угрожая хозяину металлическим предметом, похитил три хрустальные вазы и деньги. Сейчас мужчина арестован. На него завели два уголовных дела.