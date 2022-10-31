Спасатели Поисково-спасательного отряда Коврова 30 октября помогли собаке выбраться из подвала чужого дома, в который она случайно свалилась. Об этом рассказали в группе ВКонтакте «Заметки

Спасатели Поисково-спасательного отряда Коврова 30 октября помогли собаке выбраться из подвала чужого дома, в который она случайно свалилась. Об этом рассказали в группе ВКонтакте «Заметки спасателя». Люди, обратившиеся в спасательную службу не могли сами достать пса, так как боялись укуса. Но собака не кусалась, а наоборот, сама подавала лапы прибывшим спасателям. Далеко не сразу удалось