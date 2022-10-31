В Ковровском учебном центре побывала группа врачей. Медики по поручению губернатора Александра...
В Ковровском учебном центре побывала группа врачей. Медики по поручению губернатора Александра Авдеева на месте оценили ситуацию после сообщений о массовом заболевании мобилизованных. Об итогах проверки - в репортаже «Вестей».
- Подъехала бригада врачей. Это пульмонологи, самые опытные в области. Все вы будет осмотрены, пройдете соответствующее лечение.
Медицинский десант возглавляет замглавы региона Константин Баранов. Сам профессиональный хирург. Этот выезд - масштабная оценка здоровья мобилизованных в Ковровском учебном центре. В том числе после сообщений в соцсетях.
- Поручение губернатора Владимирской области Александра Александровича разобраться с ситуацией, провести медицинское обследование, чтобы мужикам все сделать… Чтобы не отправить на передовую больных…
Женщина-врач осматривает бойца:
- Флюорографию делали?
- Никак нет. Хочу пройти.
Для детального исследования легких в ковровскую учебку доставили мобильный флюорограф. Его прошли все, кто жаловался на изнуряющий кашель и общее ухудшение здоровья.
А предваряло флюорографию детальное медицинское обследование. Прием шел одновременно сразу в нескольких кабинетах. Термометрия, ПЦР-мазки на целый спектр респираторных вирусов, экспресс-тестирование на ковид-19. В составе экспертной группы врачей - и ведущий пульмонолог региона Михаил Смирнов, заведующий пульмонологическим отделением областной клинической больницы.
Михаил Смирнов, заведующий пульмонологическим отделением Областной клинической больницы:
- Мы посмотрели достаточно большое количество пациентов, были жалобы на заложенность носа, насморк, малопродуктивный кашель. Создается впечатление, что переболели обычной осенней простудой. На данный момент ни одного пациента не выявили с лихорадкой. По результатам флюорографии двух пациентов мы отправили на дополнительное обследование в ЦГБ Коврова.
Пневмония и острый тонзиллит - по 1 случаю. Всем, кто столкнулся с ОРВИ, назначено лечение. По словам замглавы региона Константина Баранова, к оказанию помощи мобилизованным, кроме пульмонологов и фтизиатров, привлекли и других узких специалистов. Прием вели хирург, травматолог. Койкоместа, чтобы пролечить всех, кому нужна помощь, есть.
Константин Баранов, врио заместителя губернатора Владимирской области по социальной политике:
- Всего подлежит осмотреть 120 человек мобилизованных. Случаев тяжелых заболеваний не выявлено. В том числе кровохарканья и так далее. Случаев, требующих оперативного вмешательства, нет. Проведены исследования на коронавирусную инфекцию. Не выявлено. Мы переживали за заболевания туберкулезного характера. Тоже не выявлены.
В целом, отмечают врачи, ситуация стабильна. Бойцы воспряли духом и настроены продолжать службу. Медоборудование, расходные материалы, лекарства – в наличии.
Мария Платанюк. «Вести-Владимир»