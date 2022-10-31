В Ковровском учебном центре побывала группа врачей. Медики по поручению губернатора Александра...

В Ковровском учебном центре побывала группа врачей. Медики по поручению губернатора Александра Авдеева на месте оценили ситуацию после сообщений о массовом заболевании мобилизованных. Об итогах проверки - в репортаже «Вестей».- Подъехала бригада врачей. Это пульмонологи, самые опытные в области. Все вы будет осмотрены, пройдете соответствующее лечение.Медицинский десант возглавляет замглавы региона Константин Баранов. Сам профессиональный хирург. Этот выезд - масштабная оценка здоровья мобилизованных в Ковровском учебном центре. В том числе после сообщений в соцсетях.- Поручение губернатора Владимирской области Александра Александровича разобраться с ситуацией, провести медицинское обследование, чтобы мужикам все сделать… Чтобы не отправить на передовую больных…Женщина-врач осматривает бойца:- Флюорографию делали?- Никак нет. Хочу пройти.Для детального исследования легких в ковровскую учебку доставили мобильный флюорограф. Его прошли все, кто жаловался на изнуряющий кашель и общее ухудшение здоровья.А предваряло флюорографию детальное медицинское обследование. Прием шел одновременно сразу в нескольких кабинетах. Термометрия, ПЦР-мазки на целый спектр респираторных вирусов, экспресс-тестирование на ковид-19. В составе экспертной группы врачей - и ведущий пульмонолог региона Михаил Смирнов, заведующий пульмонологическим отделением областной клинической больницы.Михаил Смирнов, заведующий пульмонологическим отделением Областной клинической больницы:- Мы посмотрели достаточно большое количество пациентов, были жалобы на заложенность носа, насморк, малопродуктивный кашель. Создается впечатление, что переболели обычной осенней простудой. На данный момент ни одного пациента не выявили с лихорадкой. По результатам флюорографии двух пациентов мы отправили на дополнительное обследование в ЦГБ Коврова.Пневмония и острый тонзиллит - по 1 случаю. Всем, кто столкнулся с ОРВИ, назначено лечение. По словам замглавы региона Константина Баранова, к оказанию помощи мобилизованным, кроме пульмонологов и фтизиатров, привлекли и других узких специалистов. Прием вели хирург, травматолог. Койкоместа, чтобы пролечить всех, кому нужна помощь, есть.Константин Баранов, врио заместителя губернатора Владимирской области по социальной политике:- Всего подлежит осмотреть 120 человек мобилизованных. Случаев тяжелых заболеваний не выявлено. В том числе кровохарканья и так далее. Случаев, требующих оперативного вмешательства, нет. Проведены исследования на коронавирусную инфекцию. Не выявлено. Мы переживали за заболевания туберкулезного характера. Тоже не выявлены.В целом, отмечают врачи, ситуация стабильна. Бойцы воспряли духом и настроены продолжать службу. Медоборудование, расходные материалы, лекарства – в наличии.Мария Платанюк. «Вести-Владимир»