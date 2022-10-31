Руководителям учреждений внесены представления. Нарушения устранены. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.

В Муроме на сайтах соцучреждений отсутствовали страницы, предназначенные для инвалидов по зрению. Внимание на нарушение прав слабовидящих обратила прокуратура.На порталах детсада №1 и городской больницы №2 переход по гиперссылке был возможен лишь при оформлении платной подписки. На сайтах дома-интерната и наркологического диспансера гиперссылка не работала. На интернет-ресурсе Муромской городской больницы №3 оказалась недоступной информация о вакцинации и времени диспансеризации.Руководителям учреждений внесены представления. Нарушения устранены. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.