В 2024 году в России будет широко отмечаться 1000-летие Суздаля - одного из древнейших городов...

В 2024 году в России будет широко отмечаться 1000-летие Суздаля - одного из древнейших городов нашей страны, «жемчужины Золотого кольца». Запланировано около 100 культурных событий.Одним из них станет музыкальный фестиваль «Суздаль-Миллениум», художественным руководителем которого является знаменитый российский пианист, дирижер, педагог, заслуженный артист России Александр Гиндин. В рамках фестиваля в регионе пройдут концерты и мастер-классы с участием ведущих музыкальных коллективов, солистов-инструменталистов.Откроет «Суздаль-Миллениум» 3 ноября, в Ночь искусств, концерт во Владимирской областной филармонии камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова, дирижер Арсентий Ткаченко, солист Александр Гиндин. В программе - произведения Иоганна-Себастьяна Баха, Альфреда Шнитке, Петра Чайковского.В День народного единства, 4 ноября, в Центре культуры и досуга города Суздаля состоится сольный концерт Александра Гиндина. В программе - музыка Сергея Рахманинова, Ференца Листа, Фредерика Шопена.11 ноября в зале Владимирской областной филармонии в гостях у фестиваля - Российский национальный оркестр под управлением Александра Рудина, дирижёр Феликс Коробов, солист А. Гиндин. В программе - сочинения Сергея Рахманинова и Иоганнеса Брамса.13 ноября в Крестовой палате Суздальского Кремля выступит прославленный струнный квартет имени Бородина, солист Александр Гиндин. В программе - сочинения для ансамблей Иоганнеса Брамса и Сезара Франка, информирует департамент культуры Владимирской области.Фото: https://culture.avo.ru/