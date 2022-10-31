Ближе к второй декаде месяца заметно потеплеет.

В ноябре во Владимирской области прогнозируются резкие перемены погоды. Начало выдастся холодным, зато ближе к второй декаде месяца заметно потеплеет.Как сообщили в центре «Фобос», после первой холодной недели ожидается до 4-6 градусов тепла. Однако во второй половине месяца столбик термометра будет держаться на уровне от -4 до -6.Добавим, что если в первой половине месяца в основном будут лить дожди, то во второй метеорологи передают мокрый снег.