Не запасешь - не проживешь. В Радужном в объектив местного жителя попал дятел, ловко наладивший...

Не запасешь - не проживешь. В Радужном в объектив местного жителя попал дятел, ловко наладивший схему распределения излишков. Из кормушки.Птица берет семечки из коробки и, видимо будучи уже сытой, прячет их в кору дерева. Примерно в одно и то же место. Судя по видео, дятел успел сделать значительные запасы. Медлить некогда - зима близко. Теперь главное в голодный день не забыть, где именно находится кладовая. Отметим, дятлы вообще очень запасливые птицы.Есть даже так называемый желудёвый дятел. Он прячет на потом, как понятно из его имени, желуди. И такие кладовые найти, конечно, проще.(Видео группы Вконтакте "Природа Владимирской области")