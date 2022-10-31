Новый резидент особой экономической зоны Технополис Москва запустил производство пластиковых поддонов. Продукцию будут поставлять российским промышленным предприятиям, складским комплексам, логистическим центрам, магазинам и оптовым базам.

Новый резидент особой экономической зоны "Технополис Москва" запустил производство пластиковых поддонов. Продукцию будут поставлять российским промышленным предприятиям, складским комплексам, логистическим центрам, магазинам и оптовым базам.Новый резидент технополиса – компания "Легопласт" – уже выпустила пробную партию пластиковых палет. Они смогут заменить зарубежные аналоги, рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.По его словам, компания сможет производить более 400 тысяч пластиковых палет в год. Поддоны изготавливаются из полиэтилена низкого давления высокой плотности, который также выпускается в России, уточнил чиновник.Компания инвестировала в производство более 200 миллионов рублей, отметил гендиректор технополиса Геннадий Дегтев. Он добавил, что на предприятии создадут порядка 50 рабочих мест.Пластиковые поддоны гораздо долговечнее обычных – они прослужат более 10 лет. Изделия не подвержены атмосферным воздействиям, их можно эксплуатировать при температуре от минус 40 до плюс 60 градусов, передает портал mos.ru.Ранее сообщалось, что в начале следующего года резидент технополиса по производству лекарств. Предприятие расположится на площадке "Алабушево" в Зеленограде. Там планируется выпускать 80 наименований препаратов общим объемом до 3,6 миллиарда единиц.Число новых компаний в Москве ежегодно растет. За пять лет инвестиции в экономику столицы 20 триллионов рублей.