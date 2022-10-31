Филипп Киркоров вновь оказался вовлечен в конфликт с журналисткой.

Филипп Киркоров вновь оказался вовлечен в конфликт с журналисткой.На днях народныйартист РФ Филипп Киркоров приезжал в Санкт-Петербург на гастроли по случаю юбилеяБКЗ "Октябрьский". Однако, все внимание общественности оказалосьприкованным не к концерту артиста, а к новому скандалу с участием журналистки, пишет. Во время интервью с Филиппом Киркоровым журналистка поинтересовалась,что артист привозит и коллекционирует с гастролей."Самое такоезадержалось — меню из ресторанов разных", — цитирует артиста издание . Как известно, клептомания — дурная привычкамногих звезд, в том числе и на российской эстраде. Молодая журналистка не растеряласьи словесно врезала распустившему руки Киркорову в больное место."Тырите?!"— заявила девушка."Пошла ты вжопу", — не постеснялся ответить народный артист.Позже пообщался с официальным представителем Филиппа Киркорова ЕкатеринойУспенской. По ее словам, фраза была вырвана из контекста. На самом деле, наглаяфифа-журналистка просто дерзко пошутила, на что получила соответствующий ответ.Ни девушка, ни артист не желали оскорблять друг друга."Каковвопрос, таков и ответ", — заявила представитель Филиппа Киркорова.