Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Медосмотр в учебке Медицинский десант в военном учебном...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Медосмотр в учебкеМедицинский десант в военном учебном центре. Сколько тяжелых пациентов выявили владимирские врачи?- На военные рельсыКовровские оружейники представили свою новую технику. Итоги выездного заседания промышленного комитета Госдумы в Коврове.- Герои с обложкиСотрудники, читатели библиотеки и их четвероногие друзья - теперь на обложках. Книжный косплэй во Владимире.