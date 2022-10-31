Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Медосмотр в учебке
Медицинский десант в военном учебном...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Медосмотр в учебке
Медицинский десант в военном учебном центре. Сколько тяжелых пациентов выявили владимирские врачи?
- На военные рельсы
Ковровские оружейники представили свою новую технику. Итоги выездного заседания промышленного комитета Госдумы в Коврове.
- Герои с обложки
Сотрудники, читатели библиотеки и их четвероногие друзья - теперь на обложках. Книжный косплэй во Владимире.