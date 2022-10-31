Владимирцы могут читать любимые книги и знакомиться с новинками в новом сервисе МТС «Строки». Платформа объединяет большой каталог популярной классики и современной литературы, ..

Владимирцы могут читать любимые книги и знакомиться с новинками в новом сервисе МТС «Строки». Платформа объединяет большой каталог популярной классики и современной литературы, эксклюзивные издания, авторские подкасты, а также собственное издательство. В коллекции есть книги авторов, чья жизнь и творчество связаны с Владимирской областью.Каталог электронной библиотеки включает сотни тысяч книг, аудиокниг и журналов. Под новым брендом «Строки» будут выпускать оригинальный контент и на эксклюзивных правах издавать зарубежные бестселлеры, например, романы «Рай» и «Посмертие» нобелевского лауреата по литературе 2021 года Абдуларзака Гурны. Книги выйдут как в электронном, так и в бумажном варианте.Также эксклюзивно в сервисе «Строки» можно найти документальный роман «Мост в небеса» от Дженин Камминс, «Книгу ночи» - новинку от автора «Жестокого принца» Холли Блек и одну из самых ожидаемых TikTok-сенсаций - романтическую комедию «Гипотеза любви» Али Хейзелвуд. Они представлены как в электронном, так и в аудиоформате.Кроме того, редакция МТС «Строк» вместе с популярными медиа будет выпускать подкасты на актуальные темы: «Это сигнал» от научно-популярного канала N+1, «Тьфу-тьфу-тьфу» от просветительского проекта Arzamas, «Зависимость» от студии «Либо/Либо» с Ликой Кремер, «Литра в кармане» с детскими писателями и педагогами и многое другое.«Во Владимирской области множество талантливых писателей и поэтов. Совсем недавно во Владимире прошел фестиваль «Китоврас», который объединил более 22 тысяч любителей чтения. Думаю, что для владимирских авторов «Строки» станут еще одной возможностью для издания собственных книг, а для книгоманов - одним из любимых продуктов экосистемы МТС и одним из лидеров в сегменте книжных сервисов», - прокомментировал директор МТС в г. Владимир области Алексей Савушкин.Сервис запустился на базе существующей МТС Библиотеки с обновленным интерфейсом, функционалом и улучшенной навигацией по каталогу. Особое внимание уделено системе персональных рекомендаций - сервис будет анализировать предпочтения читателя и предлагать ему новые интересные книги. Пользователи могут покупать книги поштучно или выбрать один из трёх вариантов подписки.