Губернаторский симфонический оркестра под управлением дирижера Артема Маркина исполнил Третью...

Губернаторский симфонический оркестра под управлением дирижера Артема Маркина исполнил Третью симфония Сергея Рахманинова. Произведение удивительной силы и глубины, одна из вершин творчества композитора.В концерте звучит кантата Петра Чайковского "Москва". Ее исполнили Владимирский камерный хор и Детская хоровая капелла. Приглашенные солисты Анастасия Хорошева меццо-сопрано, Артем Гарнов- баритон. Дирижер Артем Маркин.