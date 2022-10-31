Пенсионер из Владимира пожаловался в прокуратуру, что в рамках исполнительного производства у него...

Пенсионер из Владимира пожаловался в прокуратуру, что в рамках исполнительного производства у него снимают деньги с банковского счета, на который ежемесячно поступает пенсия, в результате чего ему затруднительно приобретать продукты, лекарства, оплачивать коммунальные платежи.В ходе проверки прокуратурой города установлено, что на пенсионера в отделе судебных приставов Ленинского района г. Владимира заведено два исполнительных производства из-за неуплаченных налогов и страховых взносов на общую сумму 137 тыс. руб.Постановлениями судебного пристава-исполнителя на банковские счета должника обращено взыскание.На один из банковских счетов пенсионеру ежемесячно начисляется пенсия в размере 11 тыс. рублей. По закону, гражданин имеет право на сохранение доходов в размере прожиточного минимума, о чем прокурором в адрес врио начальника ОСП Ленинского района г. Владимира направлена соответствующая информация.Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, после вмешательства ведомства взыскания на банковские счета пенсионера отменены.Фото: pxfuel.com/