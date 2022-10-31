Пламя распространилось на 96 кв.м.

Во Владимире произошел крупный пожар на улице Вознесенской. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Владимирской области.Сообщение о возгорании на пульт дежурного МЧС пришло в 04:55. На улице Вознесенская около дома №1 горело здание. Однако из-за того, что вызов оказался поздним, к моменту приезда пожарных огонь охватил полностью хозпостройку и автомобиль.Пламя тушили 18 пожарных. Они не дали разойтись ему на другие объекты.Площадь, охваченная огнем, составила 96 кв.м. Пострадавших нет.Дознаватели МЧС выясняют причины возгорания.