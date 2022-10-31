В конце октября владимирские полицейские задержали в городе 28-летнего местного жителя, подозреваемого в хранении и сбыте наркотиков. В его рюкзаке обнаружили почти 200 грамм синтетического

В конце октября владимирские полицейские задержали в городе 28-летнего местного жителя, подозреваемого в хранении и сбыте наркотиков. В его рюкзаке обнаружили почти 200 грамм синтетического наркотика. Установлено, что мужчина работал курьером-закладчиком. Оптовую партию он должен был расфасовать по мелким сверткам и сбыть с помощью тайников-закладок. Дома у подозреваемого изъяли еще 75 грамм гашиша. В отношении