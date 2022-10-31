Сегодня ранним утром, в 4-55, в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило...

Сегодня ранним утром, в 4-55, в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре во Владимире, на улице Вознесенской, у дома 1Б.Огонь вспыхнул в гараже, также затронул автомобиль и сарай. Пожарных вызвали не сразу, и на момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение хозяйственной постройки, гаража и автомобиля. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 96 квадратных метров, не дав огню распространиться на жилой дом.В результате пожара сгорела кровля и конструкция строений. Погибших и пострадавших нет. На пожар привлекались 5 единиц техники, 18 человек личного состава, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: 33.mchs.gov.ru