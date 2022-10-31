Владимирские полицейские задержали местных жителей, подозреваемых в сбыте и хранении наркотиков В...

Владимирские полицейские задержали местных жителей, подозреваемых в сбыте и хранении наркотиковВ конце октября текущего года сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области совместно с коллегами из городского УМВД России задержали на территории города Владимира 28-летнего местного жителя, подозреваемого в причастности к незаконному обороту наркотических средств.В рюкзаке у задержанного оперативники обнаружили обернутую полиэтиленовой пленкой коробку с порошком белого цвета. Экспертиза подтвердила, что это синтетический наркотик массой почти 200 граммов.Установлено, что местный житель, являясь наркопотребителем, выполнял роль курьера-закладчика. Оптовую партию запрещенных веществ он должен был расфасовать по мелким сверткам и сбыть бесконтактным способом через тайники-закладки на территории областного центра.Также из двух ранее организованных злоумышленником тайников полицейские изъяли в общей сложности 75 граммов гашиша.Сотрудники полиции изучают содержимое мобильного телефона задержанного.Против него возбуждено уголовное дело по обвинению в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере. Мужчина заключен под стражу.Уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств заведено на 42-летнего жителя Гусь-Хрустального.Дома у задержанного оперативники обнаружили и изъяли более 430 граммов частей растений, содержащих наркотические вещества, пластиковую банку и восемь свертков с марихуаной массой 200 граммов, а также 2 грамма гашишного масла. Результаты проведенного исследования подтвердили, что мужчина хранил по месту жительства запрещенные вещества.И в Суздальском районе полицейские обнаружили и изъяли у 51-летнего местного жителя более 17 грамм марихуаны и коноплю, масса которой в высушенном виде составила около 30 граммов.Расследование уголовных дел продолжается, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Фото: https://33.xn--b1aew.xn--p1ai/