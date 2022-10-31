В рюкзаке у мужчины найдено 200 граммов порошкообразного вещества.

Во Владимире задержан и арестован 28-летний местный житель, у которого изъяли 200 граммов «синтетики». Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В рюкзаке у мужчины найдено 200 граммов порошкообразного вещества. Экспертиза подтвердила, что это не стиральный порошок, а наркотики. Полиция установила, что парень выполнял роль курьера-закладчика. Из двух организованных фигурантом тайников сотрудники МВД изъяли ещё 75 граммов гашиша. Сейчас содержимое мобильного телефона молодого человека изучают опера.Против владимирца возбуждено уголовное дело. Он заключён под стражу.