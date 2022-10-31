Как обедает в ресторане мужчина:
1. Приходит. Садится за столик.
2. Заказывает выпивку.
3. Читает меню.
4. Заказывает блюдо.
5. Ест.
6. Уходит.
Как обедает в ресторане женщина:
1. Приходит. Садится за столик.
2. Пересаживается за другой столик, подальше от сквозняка.
3. Читает меню.
4. Спрашивает официанта, что сегодня есть особенного в меню.
5. Спрашивает официанта, что бы он порекомендовал.
6. Спрашивает официанта, что из блюд наименее калорийное.
7. Долго расспрашивает официанта обо всех блюдах.
7. Озирается по сторонам, что бы увидеть, что едят за соседними столиками.
8. Долго советуется со спутником, что бы он ей порекомендовал.
9. Заказывает салат.
10. Ест.
11. Съев, задумывается о том, что надо было заказать что
еще анекдот!