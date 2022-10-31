30 октября владимирское информационное агентство «ПроВладимир» объявило о своем закрытии после 10 лет работы. Это уже второе региональное СМИ, прекратившее существование в 2022 году. В самом

30 октября владимирское информационное агентство «ПроВладимир» объявило о своем закрытии после 10 лет работы. Это уже второе региональное СМИ, прекратившее существование в 2022 году. В самом издании закрытие объясняют финансовыми и законодательными трудностями, с которыми они столкнулись после начала специальной военной операции на Украине. «Не все было гладко, в последнее время были законодательные сложности, чтобы