Во Владимирской, Костромской и Ивановской областях с начала года выявлено 109 случаев потенциально...

Во Владимирской, Костромской и Ивановской областях с начала года выявлено 109 случаев потенциально небезопасной животноводческой продукцииЕжегодно специалисты Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям проводят мониторинг качества и безопасности пищевых продуктов.При этом продукция животного происхождения исследуется в аккредитованных лабораториях ФГБУ «ВНИИЗЖ» (г. Владимир), ФГБУ «ВГНКИ» (г. Москва) на множество показателей: общая бактериальная обсеменённость (КМАФАнМ), бактерии группы кишечной палочки (БГКП), дрожжи, плесень, антибиотики, жирно-кислотный состав, наличие растительных жиров, фосфаты, токсичные элементы и другие.Особое внимание уделяется контролю поставок животноводческой продукции в государственные социальные учреждения здравоохранения, образования и социальной защиты населения.Так, по итогам 9 месяцев 2022 года на территории трех областей была отобрана 781 проба в государственных социальных учреждениях: молочная продукция (творог, масло сливочное, сметана, молоко), мясо (свинина, говядина, птица), куриные яйца и колбасные изделия.По итогам этой работы в 109 случаях специалисты лабораторий установили следующие несоответствия:- фальсификация молочных продуктов немолочными жирами и растительными стеринами;- остатки лекарственных препаратов (антибиотики тетрациклиновой группы, хлортетрациклин, офлоксацин) в образцах пищевых продуктов;- несоответствия пищевой продукции требованиям микробиологических норм по показателям «листерия», «сальмонелла», «дрожжи»;- наличие в составе консерванта – бензойная кислота, не заявленный производителем в своем составе;- наличие в исследуемой продукции ДНК-сои, также не заявленной производителями в своем составе.Анализ результатов работы по проведению мониторинга безопасности и качества пищевой продукции в социальных учреждениях показал, что объем выявленной некачественной продукции составляет почти 14% от общего числа исследованных лабораториями проб.По Владимирской области отделом ветеринарного надзора взята 521 проба. Из взятых образцов 58 проб (11,13%) так или иначе нарушали регламенты "О безопасности пищевой продукции".Выявлены следующие нарушения:1. Несоответствие жирно-кислотного состава молочной продукции, заявленному на маркировке - 19;2. Микроорганизмы были найдены в 23 случаях;3. Антибиотики и другие лекарственные препараты - 6;4. Тяжелые металлы - 1;5. Сорбитовая кислота - 1;6. Оксиметилфурфурол - 2 (используется при фальсификации мёда);7. Несоответствия заявленному составу были найдены в 6 случаях.По всем фактам установленных несоответствий были направлены уведомления владельцам, поставщикам и производителям продукции о принятии мер по недопущению потенциально опасной продукции в обороте. Как рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзпо Владимирской, Костромской и Ивановской областям, в 28 случаях материалы были направлены в органы прокуратуры.Фото: https://www.pxfuel.com/