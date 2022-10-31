На М-12 открыт мобильный пункт поддержки и обслуживания. Мобильный пункт поддержки располагается...

На М-12 открыт мобильный пункт поддержки и обслуживания.Мобильный пункт поддержки располагается на 77 км М-12 по направлению из Москвы к Орехово-Зуево. Автомобилисты смогут получить консультацию по любому вопросу о платных автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор», работе транспондеров T-pass.В дальнейшем на этой площадке отдыха по обеим сторонам автодороги будет поэтапно развиваться многофункциональная зона сервиса или МФЗ. Во Владимирской области такая зона будет размещена в Селивановском районе около посёлка Первомайский.Для всех многофункциональных зон создание инфраструктуры будет происходить в рамках единой концепции, которую в «Автодоре" назвали «Сначала отдохни – потом заправься».Кроме автозаправки, которая размещается на выезде из зоны, планируется разместить стоянку грузовых и легковых автомобилей, спортивную площадку, отель, автобусную остановку, магазин, площадку для выгула домашних животных, аптеку, туалеты.В наполнении многофункциональной зоны могут принять участие и местные предприниматели, рассказала пресс-служба компании "Автодор".Фото: пресс-служба администрации Владимирской области