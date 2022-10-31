Муромской городской прокуратурой проведена проверка по обращению жителей села Новые Котлицы по...

Муромской городской прокуратурой проведена проверка по обращению жителей села Новые Котлицы по вопросу отсутствия транспорта.Было установлено, что автобусного маршрута между Муромом и Новыми Котлицами нет, в связи с чем жители населённого пункта лишены полноценного регулярного транспортного сообщения, что существенно ущемляет их права и законные интересы.По результатам проверки прокурором в Муромский городской суд направлен иск, в котором требуется обязать департамент организовать регулярное автобусное сообщение между селом Новые Котлицы и городом Муромом в рамках существующих маршрутов либо отдельного межмуниципального маршрута, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.Фото: пресс-служба обладминистрации