Для безопасного проведения работ движение по автомагистрали ограничат на 40 минут.

Во Владимирской области 8 ноября установят ещё один надземный пешеходный переход через М-7. Он появится на 298-м километре трассы в Вязниковском районе.Как рассказали в ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород», для безопасного проведения работ движение по автомагистрали ограничат с 23:00 до 23:40. Возможный маршрут объезда: через Вязники с выходами на «семёрку» на 295 и 300 км.Модульная конструкция будет оборудована освещением, видеонаблюдением, подъёмной платформой и системой связи с диспетчером. От осадков защитит светопрозрачное ограждение из монолитного поликарбоната. На лестницах появятся пандусы. Высота пролётного строения составит не менее пяти метров.