Одно из первых заседаний пройдет сегодня на базе мусоросортировочной станции во Владимире. Новый...

Одно из первых заседаний пройдет сегодня на базе мусоросортировочной станции во Владимире.Новый вариант схемы предполагает уход от складирования мусора к его переработке. В Камешковском и Петушинском районах будут построены два новых мусороперерабатывающих комплекса мощностью 500 тысяч тонн отходов в год. Оба комплекса предполагается разместить в непосредственной близости от действующих полигонов. Объекты построят за счёт федеральных средств и средств инвесторов. При этом, ввоз в нашу область твёрдых коммунальных отходов из других регионов запрещён – это прописано в территориальной схеме.