Во Владимирской области 31 октября выявлен 51 новый случай заражения коронавирусом. Об этом...

Во Владимирской области 31 октября выявлен 51 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.Во Владимире заболели 17 человек, в Гусь-Хрустальном районе - 8, в Ковровском районе - 7, в Муромском районе — 5, 4 — в Киржачском, 3 случая — в Александровском районе, 2 - в Вязниковском.Лишь по одному случаю заболевания — в Петушинском, Суздальском, Судогодском, Камешковском, Гороховецком, Киржачском, Селивановском и Собинском районах, а также в городе Радужный.С начала пандемии COVID-19 во Владимирской области опасный вирус был обнаружен у 176 757 жителей.Фото: Pexels.com