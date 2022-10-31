Во Владимирской области выявили 51 новый случай заражения коронавирусом за сутки на 31 октября. На 4 меньше, чем днем ранее. Госпитализирован 1 человек, накануне было столько же. Всего

Во Владимирской области выявили 51 новый случай заражения коронавирусом за сутки на 31 октября. На 4 меньше, чем днем ранее. Госпитализирован 1 человек, накануне было столько же. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 176 757. В лидерах по заражениям Владимир – 17 заболевших за сутки. На втором месте – Гусь-Хрустальный, там