За год в регионе прекращает существование уже второе интернет-издание.

Во Владимирской области закрывается информационное агентство «ПроВладимир». Издание не справилось с финансовыми трудностями, возникшими после начала СВО.О закрытии проекта объявил издатель и соучредитель Алексей Шляпужников. До начала боевых действий сайт жил за счёт его заработков за рубежом. Он консультировал разные организации и структуры по теме IT-безопасности. С марта этот заработок «отвалился».«А те партнеры, которые появились после этого в России, своих обязательств не выполнили. Они просто взяли на себя очень много обязательств, но выполнить их не смогли», - прокомментировал Алексей причины закрытия коллегам изСообщается, что «ПроВладимир» трансформируется в некий волонтерский журналистский проект.Напомним, что «ПроВладимир» учрежден в 2012 году. Интернет-СМИ регулярно входило в список лидеров рейтинга цитируемости и публиковало массу инсайдерской информации. Редакция «33Live.Ru» также не единожды цитировала публикации «ПроВладимира».Добавим, что за год в регионе закрылось уже второе СМИ. Первым был .