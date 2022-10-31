Губернатор Владимирской области Александр Авдеев определился с кандидатурами своих заместителей. Одним из них станет нынешний врио главы города Владимира Александр Максимов, сменивший на

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев определился с кандидатурами своих заместителей. Одним из них станет нынешний врио главы города Владимира Александр Максимов, сменивший на этом посту Сенатора Андрея Шохина. С 1 ноября Александр Максимов будет отвечать за природопользование, экологию и лесное хозяйство. Сергей Волков, ранее занимавший пост главы поселка Доброград, будет курировать инфраструктуру, энергетику, ЖКХ. Глава