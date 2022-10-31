Исполняющий обязанности мэра города Александр Максимов переходит на работу в администрацию Владимирской области.

Врио главы Владимира станет Владимир Гарев. Исполняющий обязанности мэра города на работу в администрацию Владимирской области.Его сменщик будет занимать пост до утверждения фамилии нового градоначальника. Планируется, что имя нового сити-менеджера владимирцы узнают в ноябре.Напомним, что 31 октября последний день подачи заявок. К трём уже имеющимся добавился представитель ЛДПР Владимир Рыкунов.