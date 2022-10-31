Поклонники Дмитрия Шепелева не могут поверить, что пришлось пережить ведущему.
Поклонники Дмитрия Шепелева не могут поверить, что пришлось пережить ведущему.
Телеведущий
Дмитрий Шепелев сильно напугал своих поклонников, тем более что они давно
заметили — мужчина сильно поседел и похудел. На днях он поделился, что
случилось в его жизни.
Ежегодно Дмитрий
проходит обследование организма. Некоторые процедуры могут показаться сильно
неприятными, как, например, МРТ для снимков головного мозга. Ощущения, по
словам Шепелева, жуткие: его положили на узкую кушетку, зафиксировали голову,
погрузили в тесную капсулу и проводили в иной мир — мир сна.
Однако, спустя
небольшое количество времени, закованного в железный гроб аппарата МРТ Дмитрия
Шепелева выкатили обратно. Его окружила толпа врачей, невнятно повторяющих
какие-то фразы. Под гнетущей атмосферой Дмитрий Шепелев не на шутку испугался.
"Мне действительно
становится страшно", — описывает свои чувства Дмитрий.
Оказалось, что
произошла какая-то путаница с анализами мужчины, и врачам пришлось срочно отреагировать,
чтобы провести дополнительные исследования. К сожалению, среди специалистов не
нашлось достаточно эмпатичных людей, чтобы в более мягкой форме сообщить
Дмитрию Шепелеву, что с ним происходит. И хотя все обошлось, а опасения были
напрасны, после того случая телеведущий начал стремительно седеть.