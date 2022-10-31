Поклонники Дмитрия Шепелева не могут поверить, что пришлось пережить ведущему.

Поклонники Дмитрия Шепелева не могут поверить, что пришлось пережить ведущему.ТелеведущийДмитрий Шепелев сильно напугал своих поклонников, тем более что они давнозаметили — мужчина сильно поседел и похудел. На днях он поделился, чтослучилось в его жизни.Ежегодно Дмитрийпроходит обследование организма. Некоторые процедуры могут показаться сильнонеприятными, как, например, МРТ для снимков головного мозга. Ощущения, пословам Шепелева, жуткие: его положили на узкую кушетку, зафиксировали голову,погрузили в тесную капсулу и проводили в иной мир — мир сна.Однако, спустянебольшое количество времени, закованного в железный гроб аппарата МРТ ДмитрияШепелева выкатили обратно. Его окружила толпа врачей, невнятно повторяющихкакие-то фразы. Под гнетущей атмосферой Дмитрий Шепелев не на шутку испугался."Мне действительностановится страшно", — описывает свои чувства Дмитрий.Оказалось, чтопроизошла какая-то путаница с анализами мужчины, и врачам пришлось срочно отреагировать,чтобы провести дополнительные исследования. К сожалению, среди специалистов ненашлось достаточно эмпатичных людей, чтобы в более мягкой форме сообщитьДмитрию Шепелеву, что с ним происходит. И хотя все обошлось, а опасения былинапрасны, после того случая телеведущий начал стремительно седеть.