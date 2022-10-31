Актера Данилу Козловского поймали в Москве с бывшей женой.

Актера Данилу Козловского поймали в Москве с бывшей женой.Имена ДанилыКозловского и Оксаны Акиньшиной то и дело мелькают рядом — актерам уже давноприписывают бурный роман. По слухам, Данила даже кинул бывшую возлюбленнуюОльгу и новорожденную дочку ради отношений с Оксаной.Недавно, ДанилуКозловского поймали на прогулке в компании новой девушки. Журналисты рассмотрелив ней давнюю пассию актера. "Если вы запутались в дамах сердцаКозловского, напомним: Уршула — бывшая и единственная супруга, с которой Даниларазвелся в 2011 году", — сообщили СМИ.Спутавшийся сбывшей женой Данила Козловский на видео активно жестикулирует руками и что-тоувлеченно рассказывает. К сожалению, без звука трудно понять, о чем идетразговор.А вот ОксанаАкиньшина вовсю занята сериалом "Контейнер", в котором исполнилаглавную роль. По сюжету, героиня работает суррогатной матерью и переезжает кзаказчикам. Обрюхаченную Акиньшину будущие родители используют в качестве"игрушки" и считают ее своей собственностью.Поскольку ниДанила Козловский, ни Оксана Акиньшина не подтверждали свой роман, сложносказать, что переживает актриса при новости о прогулке мужчина с бывшей женой. Вниманиепоклонников приковано к социальным сетям, в надежде получить хоть какую-то подсказку.