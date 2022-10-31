Побросали ветки прямо на проезжую часть. Жители дома 14 на улице Перекопский городок жалуются на состояние придомовой территории. 2 недели назад городские коммунальщики спиливали деревья

Побросали ветки прямо на проезжую часть. Жители дома 14 на улице Перекопский городок жалуются на состояние придомовой территории. 2 недели назад городские коммунальщики спиливали деревья вдоль дороги. Ветки остались лежать во дворе жилого дома. Люди возмущены и не понимают, почему возле соседнего магазина напиленное убрали быстро, а про них забыли. Игорь Сергеевич, житель г. Владимира