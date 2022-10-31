Когда певец Александр Медведев похудел на 35 килограммов, публика недоумевала. Мол, как же ему это удалось? Сейчас же на певца снова напал страшный жор. Он признался в этом корреспонденту Дни.ру за кулисами концерта Золотые хиты МУЗ-ТВ, организованного продюсерской группой BROTHERS PRODUCTION.

Когда певец Александр Медведев похудел на 35 килограммов, публика недоумевала. Мол, как же ему это удалось? Сейчас же на певца снова напал страшный жор. Он признался в этом корреспонденту "Дни.ру" за кулисами концерта "Золотые хиты МУЗ-ТВ", организованного продюсерской группой BROTHERS PRODUCTION.Сам Шура тогда рассказывал, почему вдруг решился на операцию. "Надо было сделать гастроскопию, мне 45 лет, хотелось посмотреть, что там с желудком, – пояснял он. – Много лет мучает изжога, вес растет, думаю, дай проверю. Меня прямо с этой гастроскопии отправили на операционный стол. На желудке была грыжа размером с ладонь".Два с лишним часа врачи 12 хирургов отрезали лишнюю ткань от желудка артиста. Потом, как рассказывал Шура, он три месяца ел только детское питание, а стейк мог себе позволить, но только перемолотый в блендере. "Бокал белого можно, ну два. Крепкое спиртное не могу, извините, меня тошнит потом", – уверял артист.Но сегодня все возвращается на круги своя – певец опять стал расширяться. "Я ни в чем себе не отказываю! – заверил певец. – Я люблю пожрать! Когда отрезали желудок, у меня ничего, кроме детского питания, организм не принимал. А сейчас жру все! В три ночи встаю и жру!"Чтобы совсем не превратиться в шарик, Шура теперь нагружает себе физическими упражнениями. "По три часа в день гуляю с собакой, – рассказывает он. – Пешие прогулки стимулируют обменные процессы".Телеверсию концерта "Золотые хиты МУЗ-ТВ" смотрите 4 ноября в 19:00 и 5 ноября в 18:20.