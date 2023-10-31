Муромцевский лесотехнический техникум присоединился к федеральной программе...

Муромцевский лесотехнический техникум присоединился к федеральной программе профессионалитета.Дополнительное обучение здесь прошли шесть студентов из республики Тыва. С подробностями - Александра Лебедикова.Здесь учат и как деревья рубить и как сеянцы сажать. Вот уже более ста лет муромцевский лесотехнический техникум готовит специалистов широкого профиля. Среди них мастера ландшафтного строительства, кадастровые инженеры, машинисты лесозаготовительной техники. Всего - около семи направлений подготовки. Совсем недавно здесь появилась еще одна возможность для профессионального роста - обучение в рамках образовательной программы профессионалитета. За новыми знаниями сюда приезжают со всей страны.Вячеслав Казаков, заместитель директора по учебно-производственной работе муромцевского лесотехнического техникума:- Более тесное взаимодействие с предприятиями, будущими работодателями для наших студентов - это важно, как для нас, так и для ребят. Ну и, само собой, позволяет более качественно подготовить их к трудовой деятельности. Сегодня здесь у нас обучаются можно сказать студенты, но они наши коллеги - представители республики Тыва. Агроколледж и колледж агротехнологий.Аялге Чамзырын-двадцать четыре. В агропромышленном тувинском техникуме она работает преподавателем спецдисциплин. Обучение по новой программе для нее- открытие. Аялга говорит - в такой подготовке важно не только совершенствование навыков, но и живое общение с квалифицированными специалистами.Аялга Чамзырын, студентка:- У нас было практическое занятие по отводу лесосек, дальше мы измеряли диаметр и высоту растущего дерева. Нас научили как правильно считать запасы, как определять площадь гектара. Нам очень понравились здесь преподаватели. Они все ясно, кратко, на деле, на практике все нам показали. Мы всему обучились и уже на практике будем дальше эти знания использовать.В процессе всего обучения - оно длится две недели - используются только передовые технологии - рассказывает наставник Сергей Шишкин. В том числе - вот такие беспилотные аппараты. С их помощью лесники оценивают повреждение лесных участков - от шквальных ветров и пожаров, несанкционированной вырубки.Сергей Шишкин, преподаватель муромцевского лесотехнического техникума:- Применение этих аппаратов-очень перспективное направление, которое позволит не только снизить временные затраты на выполнение поставленных целей и задач, но также снизить финансовую нагрузку на региональный бюджет и на бюджет Российской Федерации. Конечно, в целом, им интересно. Им интересно применение современных технологий, применение средств цифровизации, электронный документооборот. То есть для них все это ново. На территории Тывы это используется либо редко, либо не используется совсем.В финале обучения студенты сдают экзамен и получают удостоверения. В ближайшие три года к федеральной программе профессионалитета подключатся более полуторы тысяч предприятий. По словам педагогов, такие проекты - будущее наших профессий.Александра Лебедикова, Андрей Синягин, "Вести-Владимир"