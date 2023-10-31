Зима-холода, одинокие дома... – задорно пел Андрей Губин в 90-е, когда ныне живущих бобров не было и в помине. К тому же у этих милых животных дома совсем не одиноко.

"Зима-холода, одинокие дома..." – задорно пел Андрей Губин в 90-е, когда ныне живущих бобров не было и в помине. К тому же у этих милых животных дома совсем не одиноко.Петербургский синоптик предупредил об опасности на дорогах из-за обильных дождей, снега и перепадов температур, пишет . В российской столице погода тоже готовит сюрпризы: по данным сайта , после резкого потепления на этой неделе начнется похолодание. А пока народ надевает теплые носки и прячется от ветра, бобры строят плотины и хатки.Ветки, палки и глина — вот что припасают крупные грызуны из отряда млекопитающих для своих сооружений. Плотины им нужны для передвижения зимой и поиска еды под ледяной коркой водоемов. А в хатках бобры укрываются от холодов суровой зимой. Так что строительство для них в преддверии зимы — дело крайне ответственное.Телеканал предупреждает, что при встрече с бобрами лучше их не тревожить. Сейчас эти милые животные тренируют свою выносливость и готовятся выживать в не самых благоприятных условиях.