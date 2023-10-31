Злоумышленники связываются с сотрудниками организаций, используя поддельные учётные записи топ-менеджеров, и просят денег.

Злоумышленники связываются с сотрудниками организаций, используя поддельные учётные записи топ-ме­нед­жеров, и просят денег.Новая схемаМошенники строят схему следующим образом: на адрес сотрудника приходит сообщение от якобы непосредственного начальника. Лжедиректор вежливо предупреждает подчинённого, что ему позвонит некий куратор – директор департамента, глава офиса, гендиректор и т. д. – или же сотрудник правоохранительных органов.Действительно, через некоторое время раздаётся звонок. На том конце провода «разводила» рассказывает историю об утечке персональных данных. Кто её допустил – неизвестно, поэтому нужно прояснить ситуацию.Потом «куратор» задаёт вопросы о зарплатной карте, кредитной истории сотрудника. Чтобы «спасти кровные», предлагает переговорить с экспертом ЦБ. И последний действительно помогает... лишиться денег.Предлог давно проверен временем – нужно перекинуть свой вклад на страховой резервный счёт, который «находится под защитой Центробанка». «Большое руководство» советует также оформить заём, чтобы исчерпать кредитный лимит и не дать возможности взять ссуду посторонним лицам.Вариант № 2Ещё один вариант. Начинается всё как в первой схеме. Только «шеф» сообщает, что находится в ФСБ. Далее к разговору подключается «представитель» спецслужб. По легенде деньги жертв пытаются перевести пособнику СБУ, находящемуся в федеральном розыске. И если средства ему дойдут, то собеседник окажется в тюрьме за госизмену. Единственный способ это предотвратить – снять все средства и перевести их «на безопасный счёт».Хотя в нашей области официально такие случаи не зарегистрированы, в столице мошенники вовсю используют новую схему – и вполне успешно.Попались – что делать?Если человек поверил обманщикам и перевёл им какие-то суммы, нужно как можно скорее обратиться в свой банк и полицию. С 21 октября этого года банки могут мгновенно блокировать счета мошенников по запросу полиции. Сейчас МВД подключён к информационной системе БР, который собирает данные обо всех мошеннических переводах. С помощью этой информации будет проще разыскивать получателей похищенных денег. А с июля 2024 года все финансовые организации будут обязаны блокировать счета и карты людей, которые появляются в базе мошеннических переводов. Но чтобы полиция начала расследование и передала данные в систему, пострадавший должен подать заявление и указать, на какую карту или счёт ушли его деньги.Мнение экспертаЭксперт по кибербезопасности владимирского отделения Банка России Евгений Гаврилюк:– Люди обычно доверяют информации, которая приходит от руководителя. Этим пользуются мошенники. Похожие сообщения уже получали сотрудники школ и поликлиник. Всю необходимую информацию мошенники могут добыть из соцсетей, а иногда и с официальных сайтов организаций. Аферисты обращаются к людям по имени-отчеству и легко входят в доверие. Поэтому самый надёжный способ не поддаться на уловки мошенников – сразу же прекращать разговор. Когда вам звонит незнакомец с разговорами о деньгах, уточните, какую организацию он представляет, спросите имя, должность и кладите трубку. Затем найдите официальные контакты ведомства, банка или другой компании, сотрудником которой представился человек, позвоните туда и перепроверьте информацию.