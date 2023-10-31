Что показали на Пугающе быстрой презентации Apple.

Ночью 31 октября состоялась презентация Apple Scary Fast (Пугающе быстро), на которой представили новые фирменные чипы компании, построенные на революционном 3-нанометровом техпроцессе, моноблок iMac с 24-дюймовым экраном и ноутбуки MacBook Pro, — теперь они доступны в черном цвете. Подробнее о каждом анонсе — в материале Газеты.Ru.Презентация началась с анонса нового поколения революционных чипов Apple Silicon: M3, M3 Pro и M3 Max, которые построены на 3-нанометровом техпроцессе. Нововведение позволило Apple значительно повысить производительность и энергоэффективность своих платформ.Одна из ключевых особенностей новых чипов — улучшенный 16-ядерный нейропроцессор Neural Engine, который стал на 60% быстрее. Кроме того, Apple усовершенствовала графическую часть своих чипов, добавив динамическое кэширование и поддержку трассировки лучей, что должны оценить геймеры.Базовая модель — Apple M3 — оснащена 8-ядерным процессором (CPU) и 10-ядерным видеопроцессором (GPU) с 25 млрд транзисторов с объединенной памятью вплоть до 24 ГБ. По заявлениям Apple, этот чип на 20% быстрее предшественника в вычислительных и графических задачах при вдвое сниженном энергопотреблении.Версия Apple M3 Pro получила 12-ядерный CPU и 18-ядерный GPU с 37 млрд транзисторов и до 36 ГБ объединенной памяти. Этот чип на 40% быстрее M1 Pro в графических вычислениях и на 30% в работе CPU.Apple M3 Max — самый передовой чип компании с 92 млрд транзисторами, 14-ядерным CPU и 30-ядерным GPU, либо с 16 и 40 ядрами CPU и GPU соответственно в зависимости от выбранной модификации. Он поддерживает до 128 ГБ унифицированной памяти и превосходит M1 Pro на 80% в вычислениях и на 50% в графических задачах. Компания не стала сравнивать M3 Max с прошлогодним M2 Max, выбрав более ранний чип из совершенно другой категории.Вслед за железом Apple показала самые мощные и энергоэффективные ноутбуки в своей истории. Новые чипы поколения Apple M3 способны обеспечить высокую производительность для игр, программирования, видеомонтажа и других профессиональных задач. Ноутбуки доступны в двух размерах: с 14- и 16-дюймовыми экранами.Базовый MacBook Pro с чипом Apple M3 доступен только в 14-дюймовой версии. Такой компьютер предлагается с объединенной памятью объемом 8, 16 или 24 ГБ, которая распределяется между оперативной и видеопамятью. Компания представила версии с SSD емкостью 512 ГБ, 1 или 2 ТБ.Версии ноутбуков с чипами M3 Pro и M3 Max доступны в двух размерах: с 14- и 16-дюймовыми экранами. Существуют модификации с объединенной памятью на 16, 36, 48, 64, 96 и 128 ГБ унифицированной памяти, а также с SSD емкостью 512 ГБ, 1, 2, 4 и 8 ТБ.Все модели MacBook Pro с чипами Apple M3 оснащены дисплеями Liquid Retina XDR с частотой обновления 120 Гц. Эти экраны способны отображать картинку при яркости до 1000 нит в обычном режиме и до 1600 нит в режиме HDR. Дисплеи также поддерживают технологию True Tone, которая адаптирует температуру изображения под освещение окружающей среды.Ноутбуки имеют разнообразные порты для подключения периферийных устройств: три USB-C с поддержкой Thunderbolt 4, HDMI, MagSafe 3, SDXC и 3,5-мм разъем для наушников. За связь в них отвечают Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.Apple также анонсировала новые функции для ноутбуков MacBook Pro: удаленный доступ к другому компьютеру Mac и игровой режим, который оптимизирует производительность в играх, отдавая приоритет под этот процесс.Apple обещает, что новые компьютеры смогут проработать до 22 часов от одной зарядки.MacBook Pro с чипами M3 Pro и M3 Max доступны в новом цвете Space Black с анодированным покрытием, устойчивым к отпечаткам пальцев. Базовая модель получила те же цвета, что и предшественник. Корпус ноутбуков выполнен из переработанного алюминия.Стоимость MacBook Pro начинается от $1,6 тыс. (около 149,1 тыс. руб.) при выборе базовой модели на 14 дюймов с чипом M3 и достигает $7,2 тыс. (около 671,3 тыс. руб.) при покупке 16-дюймовой версии с чипом M3 Max. Модели на базе Apple M3 и M3 Pro поступят в продажу 7 ноября, а старшая версия с M3 Max — позднее в ноябре.Наконец, компания Apple анонсировала обновленную версию своего настольного компьютера iMac с 24-дюймовым экраном. Новинка получила чип M3, который обеспечивает двукратный прирост производительности по сравнению с предыдущей моделью с чипом M1.В моноблоке установлены дисплей с разрешением 4,5K и яркостью до 500 нит, модули Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, имеется до четырех портов USB-C с поддержкой Thunderbolt 4, встроенные камера, шесть динамиков и микрофоны.Цена нового iMac не изменилась и составляет от $1,3 до $1,5 тыс. (около 121,2 и 139,8 тыс. руб.) в зависимости от конфигурации.